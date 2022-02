Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Seitenscheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen

Donsieders (ots)

In der Zeit vom 18.02.2022 21:00 Uhr bis zum Morgen des 19.02.2022 10:00 Uhr wurde in der Burgalber Straße in Bereich der Hausnummer 5 in Donsieders die rechte Seitenscheibe eines parkenden schwarzen VW Passat eingeschlagen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333/9270 oder per Email piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |piwfb

