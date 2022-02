Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, dem 20.02.2022, in der Zeit von 13:00-13:30h, ereignete sich in Zweibrücken, vor dem Anwesen Tschifflicker Straße 39, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten, weißen Pkw der Marke KIA an der Heckklappe und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 2000EUR.Zeugenhinweise an die Polizei Zweibrücken|pizw

