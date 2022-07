Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfall gesucht

2.500 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht in Weikersheim in der Straße "Am Wartberg". Die Halterin hatte ihren VW Passat am Montag den 11. Juli, um 18:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, wurde sie von einer namentlich nicht bekannten Zeugin angesprochen. Diese teilte ihr mit, dass ein Daimler Benz mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen ihren Passat beschädigt habe. Der Unfallverursacher habe sich im Anschluss von dem Parkplatz entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Lauda-Königshofen: Zwei Leichtverletzte und 25.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 18 Uhr in Lauda-Königshofen. Der 29-jährige Fahrer eines Opel befuhr die Bürgermeister-Kolb-Straße und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Hierbei stieß er frontal in den entgegenkommenden Seat einer 23-Jährigen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße durch die Feuerwehr gesperrt.

