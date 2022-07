Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Ohne Zulassung unterwegs

Ohne Zulassung war ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf am Donnerstag in Heilbronn unterwegs. In der John-F.-Kennedy-Straße hielten die Polizisten den Fahrer gegen 14 Uhr für eine Kontrolle an. Dabei stellten Sie nicht nur fest, dass das Auto abgemeldet war und die Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Unfallflucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Audi in Bad Friedrichshall. Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr war das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt. Der oder die Unbekannte streifte den Audi A5 vermutlich beim Ausparken und verursachte einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise geben? Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07132 93710 um Informationen zu dem Unfall.

Leingarten: Schranke beschädigt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstagabend die Schranke eines Bahnübergangs bei Leingarten. Auf der Kreisstraße 2160 zwischen Schwaigern und Schluchtern überfuhr der oder die Unbekannte gegen 18 Uhr den Bahnübergang, obwohl sich die Schranken bereits senkten. Vermutlich mit ihrem Fahrzeug blieb die Person an der mobilen Sperre hängen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den oder die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Streit eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskalierte Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, in Heilbronn. Ihre vermeintlichen Differenzen trugen die rund zehn bis fünfzehn Personen auf dem Marktplatz möglicherweise unter dem Einsatz von Hieb- und Stichwaffen, sowie Steinen aus. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen schnell vor Ort. Dies hatte zur Folge, dass einige der Beteiligten sofort flüchteten und nur wenige der Polizei gegenüber Angaben machten. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Personen leicht verletzt. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, was die Hintergründe der Auseinandersetzungen waren und wie es zu den Verletzungen kam.

Heilbronn: In Freibadkiosk eingebrochen

In den Kiosk eines Freibades sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn eingebrochen. Vermutlich eingeschlagen haben die Täter ein Fenster des Kiosks in der Neckarhalde um an die Ware zu gelangen. Die Einbrecher waren zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am Donnerstag zugange. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen hat oder die Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Gemmingen: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Leicht verletzt wurden der 18-jährige Fahrer eines VW Up und seine Beifahrerin bei einem Unfall am Donnerstag in Gemmingen. Ein 21-Jähriger übersah wohl gegen 13.15 Uhr den vorfahrtsberechtigen VW Up in der Kreuzung der Friedliebstraße mit dem Fliederweg und fuhr mit seinem Fiat in die Kreuzung ein. Die Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer in der Nacht auf Freitag bei einem Wildunfall. Der junge Mann war mit seiner Yamaha gegen 1.20 Uhr auf der Bonfelder Straße zwischen Bonfeld und Biberach unterwegs, als zwei Rehe seine Fahrbahn kreuzten. Der Motorradfahrer konnte einem Reh ausweichen, erfasste jedoch das zweite Reh und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

