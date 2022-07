Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mountainbiker gegen Schranke gefahren und geflüchtet

600 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls durch einen Mountainbiker am Freitag den 08 Juli gegen 23:20 Uhr. Der unbekannte Mann fuhr in Bad Mergentheim in der Härterichstraße 18 gegen eine Schranke des Evangelischen Gemeindezentrums. Der Radfahrer beschädigte die Schranke und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Mountainbiker als jungen Mann um die 20 Jahre mit sportlicher Statur beschreiben. Der Mann trug zur Unfallzeit einen weißen Hoodie. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Weikersheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht in Weikersheim in der Schulstraße gegenüber eines Schnellimbisses. Der Halter hatte seinen BMW am Mittwoch, den 6. Juli, gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er am Freitag, 8. Juli, gegen 19 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen PKW beschädigt hatte. Der BMW war an der hinteren Beifahrerseite eingedellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Vorfahrtsunfall

Drei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag um 12:30 Uhr auf der B 19 in Bad Mergentheim (Wir berichteten) . Ein 22-jähriger LKW-Fahrer kam aus Richtung Igerheim, übersah offenbar die rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Sattelzug eines 55-Jährigen zusammen, welcher gerade nach links in die Kreuzung der B290 in Richtung Crailsheim eingebogen war. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und der 20-jährige Beifahrer des 22-jährigen leicht verletzt. Die Straße musste für die Unfallaufnahme etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Um den Unfallhergang abschließend aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell