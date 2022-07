Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Einbruch in Spielcasino

Das Ziel von Einbrechern war in der Nacht auf Donnerstag ein Spielcasino in der Schwarzacher Straße in Aglasterhausen. Kurz vor 4 Uhr verschafften sich die Männer Zugang zu dem Räumlichkeiten, in dem sie eine Zwischenwand aufbrachen. In der Spielhalle wurden die Automaten angegangen. Obwohl Sicherheitsdienst und die Polizei schnell vor Ort waren, konnten die Unbekannten unerkannt flüchten. Eine Fahndung verlief negativ. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter der Telefonnummer 06262 9177080 um Hinweise. Bereits jetzt steht fest, dass der Sachschaden, den die Einbrechern durch ihr brachiales Vorgehen verursacht haben, bei mehreren tausend Euro liegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell