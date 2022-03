Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW-Fahrer missachtet vermutlich Rotlicht und verletzt Passantin schwer - PRÄVENTIONSTIPPS bei tief stehender Sonne

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am Freitagmorgen (4. März, gegen 9:45 Uhr) wurde eine 27-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Helbingstraße schwer verletzt.

Die 27-Jährige wollte nach eigenen Aussagen die Helbingstraße in Höhe der Steinstraße bei Grünlicht zeigender Ampel überqueren, als sie dabei von einer braunen A-Klasse erfasst wurde, die in Richtung Kronprinzenstraße unterwegs war. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere unabhängige Zeugen äußerten, dass der 64-jährige Fahrer der A-Klasse das Rotlicht missachtet habe. Ob die tief stehende Sonne bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine tief stehende und damit blendende Sonne eine häufig unterschätzte Unfallursache ist. Besondere Gefahrenpunkte sind Kuppen, Kurven oder die Ausfahrten von Tunneln und Unterführungen. Beim Durchfahren von Alleen können Schlagschatten bei seitlich einwirkender Sonnenstrahlung auftreten. Damit Ihre Autofahrt nicht zum Blindflug wird, raten wir deshalb:

- Halten Sie Ihre Scheiben unbedingt sauber. Schmutz und Schlieren streuen das einstrahlende Licht. Dies führt zu noch stärkerer Blendung durch die Sonne. Halten Sie deshalb auch Ihre Scheibenwischer gut in Schuss. Wechseln Sie kaputte Wischer, welche die Windschutzscheibe zerkratzen können, aus und füllen Sie ausreichend Wischwasser nach. Reinigen Sie die Scheiben auch von innen.

- Sonnenbrillen können die Sicht verbessern. Auch hier gilt: je sauberer, desto besser die Sicht. Entspiegelte Brillengläser können irritierende Lichtreflexe reduzieren. Auch polarisierende Sonnenbrillengläser können Blendungen und Spiegelungen vermindern.

- Halten Sie ausreichend Abstand, passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und fahren Sie vorausschauend. Bedenken Sie: Auch Ihr Vordermann/Ihre Vorderfrau könnte von der Sonne geblendet werden und darauf mit plötzlichem Bremsen reagieren.

- Auch wenn Sie die Sonne im Rücken haben, sollten Sie besonders aufmerksam sein. Ihnen entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden möglicherweise geblendet. Das gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. Eingeschaltetes Abblend- oder Tagfahrlicht erhöhen die eigene Sichtbarkeit.

- Wichtig ist auch eine aufrechte Sitzposition. Viele Autofahrer sitzen zu tief, sodass die Sonne unter der Blende hindurchscheinen kann.

Genießen Sie das tolle Frühlingswetter. Wir wünschen allseits gute und sichere Fahrt./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell