POL-EU: Mainacht im Kreis Euskirchen

Nachdem bereits in der vorausgegangenen Woche die Jugend die Zeit auf den Kirmesplätzen der Dörfer im Kreis verbracht, Bestechungen in Form von Bierkisten entgegen genommen und sich um diverse Vorbereitungen gekümmert haben, wurden nun in der vergangenen Nacht die Maibäume aufgestellt und die Feuer entzündet. Erstmalig seit Beginn der Coronapandemie war dies wieder eine Möglichkeit ein traditionelles Fest gemeinsam zu begehen. Diese Chance haben viele Menschen im Kreis genutzt.

Dennoch blieb es verhältnismäßig ruhig.

Die Polizei Euskirchen kann auf eine einsatzstarke Nacht zurückblicken, die jedoch vorwiegend von Ruhestörungen und kleineren Streitigkeiten dominiert wurde.

