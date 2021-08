Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0607 --Sohn sticht auf Mutter ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Martin-Buber-Straße Zeit: 13.08.21, 17.15 Uhr

Ein 25 Jahre alter Mann stach am Freitag in Arsten mit einem Messer auf seine 50-jährige Mutter ein und flüchtete anschließend. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde der 25-Jährige am Freitagvormittag in eine Psychiatrie eingewiesen. Hier entwich er am Nachmittag und suchte die Adresse seiner Mutter in der Martin-Buber-Straße in Arsten auf. Der Sohn stach in dem Haus mehrfach auf sie ein und flüchtete zu Fuß.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und fahnden nach dem Mann: Er hat einen dunklen Teint, schwarze kurze Haare, ist circa 180 Zentimeter groß, schlank und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell