POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Dörzbach: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Wegen zwei Fällen von Sachbeschädigung in Hohebach ermittelt aktuell das Polizeirevier Künzelsau. Am Freitag, zwischen 19 Uhr und 23 Uhr, wurde ein am Parkplatz des Sportplatzes Hohebach abgestellter Volkswagen beschädigt, in dem dessen Heck mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurden in der Stachenhäuser Straße in Hohebach ein Straßenschild sowie ein Selbstbedienungsautomat beschädigt. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/meldung/5270284) In allen drei Fällen entstand Sachschaden und noch sucht die Polizei nach Ermittlungsansätzen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

Waldenburg / A6: Fast 80 km/h zu schnell unterwegs

Geschwindigkeitskontrollen führten Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg am Montagvormittag auf der Autobahn zwischen Kupferzell und Neuenstein durch. In dem fünfstündigen Kontrollzeitraum waren 272 Fahrzeugführerinnen und -führer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war ein VW-Lenker, der statt der erlaubten 120 km/h rund 200 km/h auf dem Tacho hatte. Das Messgerät zeigte exakt 200 km/h an und der Mann musst trotz eines Toleranzabzugs mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigem Fahrverbot rechnen. Ein ähnliche Sanktion erwartet fünf weitere Verkehrsteilnehmer, die zwischen 40 und 50 km/h zu schnell unterwegs waren. Das Polizeipräsidium Heilbronn führt derartige Kontrollen regelmäßig durch, da überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen gehört und dertartige Unfälle auf Autobahnen oftmals gravierende Folgen haben.

