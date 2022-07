POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Aglasterhausen: Einbruch in Spielcasino Das Ziel von Einbrechern war in der Nacht auf Donnerstag ein Spielcasino in der Schwarzacher Straße in Aglasterhausen. Kurz vor 4 Uhr verschafften sich die Männer Zugang zu dem Räumlichkeiten, in dem sie eine Zwischenwand aufbrachen. In der Spielhalle ...

mehr