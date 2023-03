POL-HX: Zwei Leitpfosten und zwei Schilder entfernt

Brakel (ots) - Glück im Unglück hatte ein 70-jähriger Brakeler, als er nach einem Pedelecunfall, durch die Besatzung eines Krankentransportwagens aufgefunden wurde. Der Unfall ereignete sich am Montag, 27.03.2023, gegen 14:15 Uhr in der Straße "Am Galgenberg" in Brakel. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr der 70-jährige die abschüssige Straße mit seinem Pedelec hinunter. Hierbei stürzte der Mann, welcher ...

