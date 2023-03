Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Pedelecunfall in Spezialklinik gebracht

Brakel (ots)

Glück im Unglück hatte ein 70-jähriger Brakeler, als er nach einem Pedelecunfall, durch die Besatzung eines Krankentransportwagens aufgefunden wurde.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 27.03.2023, gegen 14:15 Uhr in der Straße "Am Galgenberg" in Brakel. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr der 70-jährige die abschüssige Straße mit seinem Pedelec hinunter. Hierbei stürzte der Mann, welcher keinen Helm trug, und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach anschließender notärztlicher Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden am Pedelec im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell