POL-PDKL: Begegnung mit Folgen

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht auf Donnerstag wurde versucht, in eine ehemalige Gaststätte in der Pitzstraße einzubrechen. Der bislang unbekannte Täter setzte eine Außenleuchte außer Funktion und versuchte gegen 3:15 Uhr eine Hintertür aufzuhebeln. Vermutlich bei der Tatausübung gestört ließ er von seiner Tat ab und flüchtete, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. An der Tür sowie der ...

