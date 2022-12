Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Firmengebäude in Neukalen

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 26.12.2022 kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Nord in Neukalen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeugkoffer aus dort abgestellten Fahrzeugen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen, welche am 26.12.2022 im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 24.00 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Ortschaft Neukalen bemerkt haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Malchin unter 03994 - 2310, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden..

