Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Hund verletzt Siebenjährige leicht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Asperg sucht Zeugen, die sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Eingangsbereich der Friedrich-Hölderlin-Schule in Asperg aufhielten. Während ein siebenjähriges Mädchen auf ihren Vater wartete, sprang sie ein Hund an. Der Vierbeiner befand sich in Begleitung einer noch unbekannten Frau und war auch angeleint. Die Frau schien jedoch nicht zu bemerken, dass der Hund an dem Kind hochgesprungen war und nach ihren Haaren schnappte, da sie sich mit einem ebenfalls noch unbekannten Mann unterhielt. Als der 41 Jahre alte Vater des Mädchens hinzukam, zog er seine Tochter von dem Hund weg. Dies bemerkte die Frau und entschuldigte sich bei ihm. Die Siebenjährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei wurde erst im Nachgang verständigt. Die Frau wurde als etwa 30 Jahre alt, dünn und blond beschrieben. Sie soll ungefähr 170 cm groß sein, trug ein hellgrünes Stirnband und eine bunte Jacke. Der Hund ist schwarz-weiß und etwa 40 cm hoch. Die Polizei bittet Personen, die weitere Angaben zu der Frau machen können oder den Sachverhalt beobachtet haben, sich unter Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

