Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei in Sindelfingen sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Donnerstag gegen 07:50 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Straße "Obere Vorstadt" in Sindelfingen zugetragen hat. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher lief die "Obere Vorstadt" entlang als er plötzlich auf Höhe der Tiefgaragenzufahrt des Supermarktes von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt mutmaßlich zwei Faustschläge ins Gesicht geschlagen bekam. Hierdurch erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Der 15-Jährige flüchtete sich zu einem in der Nähe befindlichen Passanten, der den Jugendlichen nach der Tat zur Polizei begleitete. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell