Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Eine 85-jährige Seniorin aus Böblingen wurde am Mittwoch Opfer von Dieben. Gegen 10:00 Uhr klingelte ein angeblicher Handwerker in der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen bei der Seniorin und gab vor, aufgrund eines Wasserschadens vom Hausmeister des Gebäudes beauftragt worden zu sein, ihre Wohnung zu überprüfen. Die Dame ließ den Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung, wo er augenscheinlich in Küche und Bad die Wasserhähne und sonstige Armaturen inspizierte. Zur selben Zeit schlich sich mutmaßlich ein weiterer Täter in das Schlafzimmer der Frau und stahl aus zwei Schmuckschatullen fünf Goldringe mit einem Wert in fünfstelliger Höhe. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter 07031 1313-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell