Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Henriettestraße in Holzgerlingen zugetragen hat. Mutmaßlich zwei unbekannte Täter hebelten die Balkontüre eines Wohnhauses auf und durchsuchten dieses daraufhin. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Da sie dabei von den Hausbesitzern überrascht wurden, ergriffen die Täter die Flucht in Richtung des Altdorfer Wasserturms und der dort angrenzenden Felder. An der Balkontür entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro, der genaue Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrere Polizeistreifen führte nicht zum Ergreifen der Täter. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen telefonisch unter 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell