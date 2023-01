Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Gladbach: Einbrecher stehlen Handys

Mönchengladbach (ots)

Vier unbekannte Männer sind am Freitagmorgen, 6. Januar, sind um 1.25 Uhr in ein Handygeschäft an der Hindenburgstraße eingebrochen und haben eine unbekannte Anzahl an Smartphones entwendet.

Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe und kletterten durch das Loch in das Geschäft. Sie nahmen mehrere Geräte aus der Auslage und flüchteten damit zu Fuß in Richtung Goebenstraße. Laut Zeugen trugen alle vier Täter bei der Tatausübung Masken. Drei waren dunkel gekleidet; einer hatte eine rote Jacke mit Fell an der Kapuze an.

Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach ihnen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen melden sich bitte unter 02161-290. (jn)

