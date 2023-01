Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Giesenkirchen: Einbruch in Gaststätte - Drei Männer geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Drei noch unbekannte männliche Täter sind am Freitagmorgen, 6. Januar, gegen 4.15 Uhr in eine Gaststätte an der Konstantinstraße in Giesenkirchen eingebrochen.

Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt, das sich zwischen Arnoldstraße und Dominikus-Vraetz-Straße befindet. Drinnen machten sie sich an einem Glücksspielautomaten zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld.

Ein Zeuge beobachtete die drei Täter bei ihrer Flucht in Richtung Arnoldstraße und beschrieb sie wie folgt: Alle drei waren Männer, schwarz oder dunkel gekleidet und hatten schlanke Staturen. Einer von ihnen trug bei seiner Flucht eine Sturmhaube.

Die hinzugerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell