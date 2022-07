Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim-Georgenhausen, B38, Unfallflucht, Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Am Montag (25.07.) gegen 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer zu weit links über die Fahrbahnmitte, wodurch ein weiterer LKW-Fahrer ausweichen musste und in Folge dessen eine Leitplanke touchierte. Die Halter-Firma wird die Reparatur in etwa 1000 Euro kosten.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen weißen LKW des Herstellers "MAN" mit grauer Abdeckplane handeln. Der LKW sei dann weiter in Richtung Reinheim gefahren.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Berichterstatter: Spengler, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell