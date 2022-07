POL-DA: Darmstadt: Nach Raub Zeugen gesucht

Bensheim (ots) - Ein schwer verletztes Reh-Muttertier wurde am Sonntagmorgen (24.07.), gegen 10.30 Uhr, nach dem Hinweis einer Spaziergängerin von einem Jagdpächter im Jagdbezirk "Niederwald", etwa 200 Meter nach der Bebauungsgrenze von Fehlheim in Richtung Bensheim, noch lebend aufgefunden. Es wurde anschließend von seinen Leiden erlöst. Das Tier wies Bisswunden am Hinterlauf sowie an der Kehle und am Kopf auf, die ...

