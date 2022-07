Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach ausgelöster Brandmeldeanlage wichtige Zeugin gesucht

Griesheim (ots)

Eine missbräuchlich ausgelöste Brandmeldeanlage am vergangenen Donnerstagabend (21.7.), gegen 20 Uhr, in der Tiefgarage eines Supermarkts in der Wilhelm-Leuschner-Straße, rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Im Zuge der ersten Befragungen konnte ermittelt werden, dass eine bislang unbekannte Kundin des Marktes den mutmaßlichen Tatverdächtigen nach der Alarmauslösung gesehen haben könnte.

Bei dem Alarmauslöser soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise um ein Kind oder einen Jugendlichen gehandelt haben.

Anwohner oder Zeugen, insbesondere die gesuchte Kundin, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

