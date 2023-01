POL-MG: Zwei Fahrräder gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 5. Januar, um 00.42 Uhr das Fenster eines Schulkiosks an der Volksgartenstraße in Hardterbroich-Pesch aufgehebelt. Als dies Alarm auslöste, flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161-2910222 ...

