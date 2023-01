POL-MG: Büroeinbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots) - An der Schloss-Dyck-Straße im Stadtteil Schelsen haben Unbekannte am Mittwoch, 4. Januar, gegen 15 Uhr einen auf einem Acker geparkten Bauwagen in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand, doch an dem Anhänger entstand Totalschaden. Laut Zeugenhinweisen wurde eine Gruppe Jugendlicher gesehen, die von dem Brandort weglief. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben, die zur ...

