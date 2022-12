Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Supermarkt ++ Verkehrsunfall auf der A 1 ohne Verletzte ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Supermarkt ++

Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zum Einbruch in einen Supermarkt in der Artilleriestraße. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam die Eingangstür und betraten den Supermarkt. Nach derzeitigem Stand verließen die Täter das Gebäude, ohne Beute. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Thedinghausen. Am Montagmorgen kam es auf der Morsumer Schulstraße unweit des Weideweges zu einem Verkehrsunfall. Eine 28 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab, als sie ersten Informationen zufolge einem Reh ausweichen musste. Dabei stieß der Mercedes mit einem Zaun zusammen, bevor er schließlich im Graben zum Stehen kam. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 15.000 EUR beziffern.

++ Verkehrsunfall auf der A 1 ohne Verletzte ++

Oyten. Am Montag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 1 in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten kam ein 63 Jahre alter mit seinem Volvo-Sattelschlepper nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen stieß er mit dem Mercedes eines 49-Jährigen zusammen, der aufgrund einer Reifenpanne auf dem Standstreifen abgestellt war. Im weiteren Verlauf kam der Volvo-Sattelschlepper im Seitenraum zum Liegen. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 49 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Er war infolge der Reifenpanne ausgestiegen und hatte sich außerhalb seines Mercedes aufgehalten, als sich der Verkehrsunfall ereignete.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zumindest 40.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da infolge des Verkehrsunfalles Betriebsstoffe ausliefen, war neben Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Autobahnmeisterei auch die Untere Wasserbehörde vor Ort.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte - ein Unfallbeteiligter alkoholisiert ++

Verden. Am Montag, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Artilleriestraße/Lönweg ein Verkehrsunfall. Niemand wurde verletzt. Ein Fahrzeugführer war alkoholisiert.

Ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der Artilleriestraße in Richtung Brunnenweg unterwegs. Ein 41-Jähriger, ebenfalls mit einem Audi unterwegs, befuhr den Lönsweg und bog im weiteren Verlauf nach rechts auf die Artilleriestraße ab. Ersten Informationen zufolge gelangte der 41-Jährige dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit dem Audi des 38-Jährigen zusammen.

Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit blieben.

Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass der 41-Jährige alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag zwischen 17:00 Uhr 24:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Hauptstraße unweit der Schulstraße liegt. Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam eine Tür, die im rückwärtigen Bereich des Hauses liegt. Im weiteren Verlauf betraten und durchsuchten sie das Wohnhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Oslebshauser Landstraße (L 151) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer war auf dem Radweg der K 43 in Richtung Bremen unterwegs. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines BMW war auf der L 151 in Richtung Bremen unterwegs. An der Einmündung der K 43 in die L 151 bemerkte der BMW-Fahrer ersten Informationen zufolge den Radfahrer zu spät. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden dürfte sich zumindest auf 100 EUR belaufen.

