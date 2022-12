Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 24.12.2022

Landkreise Verden und Osterholz. (ots)

Landkreis Verden -

Beschädigte Grundstücksmauer. Achim. In der Zeit vom vergangenen Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag gegen 19 Uhr, wurde eine steinerne Grundstücksmauer in der Straße "Am Bürgerpark" in Achim durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Da sich der Verkehrsunfallverursacher unerkannt vom Unfallort entfernt hat, bittet die Polizei Achim Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 04202-9960 zu melden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Oyten. Am Freitagabend befuhr ein 38-Jähriger aus Ottersberg die Osterholzer Heerstraße im Übergang zur Gemeinde Oyten und beabsichtigte über die dortige Autobahnanschlussstelle auf die BAB 27 aufzufahren. Zu Beginn des Kurvenbereiches kam er mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Ampelanlage. Durch den Aufprall entstanden erhebliche Sachschäden am Fahrzeug und an der Ampel. Im Anschluss entfernte sich der Ottersberger zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte aber in der unmittelbaren Nähe durch die hinzugerufenen Polizeibeamten aus Achim gestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der 38-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet und der Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Landkreis Osterholz -

Verkehrsunfall mit Verletzten. Schwanewede. Am Freitagmorgen kam es gegen 11.30 Uhr auf der Betonstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22jähriger Bremer wollte vermutlich in einer langgezogenen Linkskurve einen Pkw überholen. Jedoch stieß er bei diesem Überholversuch mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. In einem BMW wurde ein 67jähriger Mann und seine 58jährige Beifahrerin, beide aus Schwanewede, verletzt. Der Fahrer des dritten beteiligten Fahrzeugs, ein 73jähriger Daimler-Fahrer aus Ritterhude, blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

Mit Alkohol am Steuer unterwegs. Lilienthal. Am Freitagmorgen kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lüninghauser Straße- Ein 70jähriger Mann aus Worpswede wollte mit seinem BMW auf die Lüninghauser Straße einfahren, übersah hier jedoch eine 57jährige Frau, die diese Straße zu dem Zeitpunkt mit ihrem BMW befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, an beiden Pkw entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 57jährige Lilienthalerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein zunächst sichergestellt.

Zigarettenautomat gesprengt. Osterholz-Scharmbeck. Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr mit einem unbekannten Sprengmittel einen Zigarettenautomaten in der Mhyler Straße in Osterholz-Scharmbeck gesprengt. Vor Ort wurden eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Falls jemand verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

