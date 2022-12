Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ In Container eingebrochen ++ Tierabwehrspray sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Schnellrestaurant ++ Auffahrunfall ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ In Container eingebrochen ++

Verden. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 00:00 Uhr, kam es zum Einbruch in einen Container, der bei einem Möbelgeschäft in der Husarenstraße aufgestellt war. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Tür zum Container und betrat und durchsuchte diesen im weiteren Verlauf. Beute machten die Täter nach derzeitigem Stand nicht. Unerkannt flüchteten sie. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Dacia ++

Achim. Am Donnerstagmittag brachen bisher unbekannte Täter in der Straße Auf den Mehren in einen Dacia ein. Der schwarze Dacia war dort auf dem Parkplatz einer Firma abgestellt. Die Täter zerstörten ein Seitenfenster und entwendeten Handyzubehör, u.a. ein Ladekabel. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Mit Baum zusammengestoßen ++

Dörverden. Am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Straße Auf dem Loh zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Der 39 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war auf der Straße Auf dem Loh in Richtung Schünenkamp unterwegs. Im weiteren Verlauf kam der Mercedes-Fahrer etwas nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass er mit einem dort befindlichen Baum zusammenstieß. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt über 12.000 EUR. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Andere Unfallbeteiligt gab es nicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Tierabwehrspray sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Schnellrestaurant ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Schnellrestaurant in der Straße Am Pumpelberg.

Mehrere Personen, die sich im Schnellrestaurant aufhielten, klagten über Atemwegsreizungen.

Die Polizei stellte vor Ort einen 18-Jährigen fest, welcher ersten Informationen zufolge versehentlich Tierabwehrspray versprühte. Das Tierabwehrspray stellten die Beamten sicher.

26 Personen wurden leicht verletzt, wovon zwei Personen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Während der Rettungsdienst sich um die Verletzten kümmerte, lüftete die Feuerwehr die Räumlichkeiten.

++ Verkehrsunfall ++

Lilienthal. Am Donnerstag, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Beim neuen Damm/Goebelstraße ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand.

Die 63 Jahre alte Fahrerin eines BMW war zunächst auf der Straße Beim neuen Damm in Richtung Heidloge unterwegs und hielt an der Kreuzung. Als die BMW-Fahrerin die Kreuzung gerade aus passieren wollte, bemerkte sie ersten Informationen zufolge einen von rechts kommenden 84 Jahre alten Opel-Fahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden lässt sich auf 7.000 EUR beziffern. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++ Auffahrunfall ++

Worpswede. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bremer Landstraße in Höhe der Bergedorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde niemand verletzt.

Die 58 Jahre alte Fahrerin eines Opel war auf der Bremer Landstraße in Richtung Worphauser Landstraße unterwegs. Um in die Bergedorfer Straße abzubiegen, bremste die Opel-Fahrerin. Das bemerkte ersten Informationen zufolge eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro. Beide Pkw waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

