Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Kabel gestohlen ++ Einbruch in Kindertagesstätte ++ ++ Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten ++ Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kabel gestohlen ++

Kirchlinteln. Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag kam es zum Einbruch in einen Baumarkt, der in der Straße Alte Mühle liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Außenlager des Baumarkts. Von dort entwendeten sie Stromkabel, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+++ Einbruch in Kindertagesstätte ++

Achim. Zwischen Freitagmittag und Montagvormittag kam es zum Einbruch in eine Kindertagesstätte, die in der Pfarrstraße liegt. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und durchsuchten das Gebäude. Dabei entwendeten sie Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Nun werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten ++

Verden. Zwischen Sonntagabend und Montagmittag stahlen bisher unbekannte Täter in der Straße Im Dorf einen Zigarettenautomaten. Dieser war an einer Außenfassade unweit der Straße Am Giersberg befestigt gewesen. Die bisher unbekannten Täter lösten den Zigarettenautomaten gewaltsam von der Außenfassade und entwendeten diesen. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen ++

Osterholz-Scharmbeck. In der Straße Am Pumpelberg kam es am Montagnachmittag auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Ersten Informationen zufolge fuhr eine 75 Jahre alte Ford-Fahrerin beim Ausparken geradeaus in einen Graben, der zwischen den Parkgassen des Parkplatzes liegt und kam dort zum Stehen. Warum die Ford-Fahrerin beim Ausparken nicht rückwärtsfuhr, ist bisher nicht geklärt. Verletzt wurde niemand, der Ford stieß jedoch mit drei anderen Fahrzeugen - ein Renault, ein Opel und ein Mercedes - zusammen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 5.000 EUR beziffern lässt. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell