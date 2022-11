Polizei Hamburg

POL-HH: 221116-7. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

7. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

Zeit: 16.11.2022, 19:22 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Hans-Sander-Straße

Die Suchmaßnahmen nach der seit Ende Oktober vermisst gemeldeten, 14-jährigen Melina A. sind beendet.

Ihre Mutter meldete sich heute am frühen Abend bei der Polizei, nachdem ihre Tochter zuvor telefonischen Kontakt zu ihr aufgenommen und sie sich anschließend am Hauptbahnhof Hamburg getroffen hatten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verschwindens dauern an.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5367258

Die dort bislang eingestellten Bilder werden zeitnah aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

