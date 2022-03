Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis/Bonn-Beuel: Geschwindigkeitskontrollen in Tempo-30-Zonen

Königswinter/Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache Bonn-Ramersdorf führten am Dienstag (22.03.2022) Geschwindigkeitskontrollen in Straßen durch, in denen zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt ist.

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten dabei in der Nähe des Schulzentrums Oberpleis an der Dollendorfer Straße sowie im Bereich der Jugendfarm am Holzlarer Weg. Bei den Maßnahmen wurden insgesamt 72 Fahrzeuge überprüft. Wegen überhöhter Geschwindigkeit wurden 50 Verwarngelder erhoben und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weitere acht Verwarngelder wurden fällig, weil Fahrzeuginsassen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei diesem Einsatz bei 62 km/h. Nach Abzug der Toleranz von 3 km/h bleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 29 km/h vorwerfbar. Den Fahrer erwartet neben einem Punkt in der Verkehrssünderkartei auch ein Bußgeld in Höhe von 180,- Euro.

Die Polizei appelliert: Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell