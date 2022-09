Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Aufmerksamer Nachbar alarmierte die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Gestern Abend gegen 22:15 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken mit dem Einsatzstichwort "Feuer Menschenleben in Gefahr" zum Baßfeldshof alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hat einen ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch im 4 OG. eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen. Nach der ersten Erkundung und Rücksprache mit dem Nachbarn, wurde noch eine Person in der Wohnung, aus der der Rauchwarnmelder ertönte, vermutet. Die Feuerwehr verschaffte sich umgehend Zugang zur Wohnung. Dort konnte eine Person gefunden und ins Freie gerettet werden. Da die Person Brandrauch eingeatmet hatte, wurde sie, vom ebenfalls alarmierten Notarzt, vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Ursache der Verrauchung war ein Entstehungsbrand in der Küche. Nach den Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz nach 45 Minuten beendet werden. Im Einsatz waren die Einheiten der Hauptwache, Stadtmitte und der Rettungsdienst.

