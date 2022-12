POL-VER: ++ Unfälle bei Winterglätte ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

++ Unfälle bei Winterglätte ++

Nach einem Wochenende mit kalt-winterlichen Temperaturen sorgten Frost und Eisregen für Winterglätte auf den Fahrbahnen in den Landkreisen Verden und Osterholz. Die Einsatz- und Streifendienste in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz rückten mehrfach zu Verkehrsunfällen auf eisglatter Straße aus.

AUTOBAHNPOLIZEI LANGWEDEL

Auf der A 27 ereignete sich heute, gegen 03:30 Uhr, bei glatter Fahrbahn ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann verstarb (wir berichteten).

Zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der A 27 kam es gegen 08:30 Uhr. Ein 33 Jahre alter VW-Fahrer kam auf dem Gelände der Rastanlage Goldnach-Süd bei Glatteis ins Rutschen und stieß mit einem Werbeaufsteller zusammen. Es entstand lediglich Sachschaden, der sich auf zumindest 5.000 EUR beläuft.

POLIZEI VERDEN

Auf der Max-Planck-Straße kam ein Mercedes gegen 06:00 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Am Mercedes entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Mercedes musste infolgedessen abgeschleppt werden. In der Georgstraße stieß ein Pkw mit einem Gartenzaun zusammen, in der Lessingstraße ein Auto gegen eine Straßenlaterne und in der Moorstraße stieß ein Pkw gegen einen Baum. In der Lindhooper Straße und in der Ludwigstraße stießen jeweils zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei blieb es stets bei Blech- bzw. Sachschäden.

In Langwedel nahmen die Beamten drei Verkehrsunfälle auf: im Sonnenbergsweg stieß ein Pkw gegen einen Baum und im Akazienweg stieß ein Lkw gegen eine Mauer. In der Straße An der Eisenbahn kam es zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem geparkten Fahrzeug. Es blieb bei Sachschäden.

POLIZEIKOMMISSARIAT ACHIM

In Oyten stürzte eine 57 Jahre alte Radfahrerin, die auf der Dorfstraße unterwegs war, auf eisglatter Fahrbahn. Sie wurde ersten Informationen zufolge beim Sturz schwer verletzt, sodass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus musste. Andere waren bei dem Verkehrsunfall nach derzeitigem Stand nicht beteiligt.

Ebenfalls in Oyten, in der Dorfstraße, stieß ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 05:30 Uhr mit einer Mauer zusammen. Er kam ersten Informationen zufolge auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen. Dabei sowie bei zwei weiteren Verkehrsunfällen in Oyten und zwei Verkehrsunfällen in Ottersberg blieb es lediglich bei Sachschäden. Im Achimer Stadtgebiet registrierten die Beamten bisher sechs Verkehrsunfälle. Im Bereich Fuchsberggrund/Am Weserberg stieß ein Iveco-Lkw mit zwei Pollern und einer Bushaltestelle zusammen. Verletzte gab es bei den Verkehrsunfällen in Achim nach derzeitigem Stand nicht - Sachschäden an Haltestelle und Poller.

POLIZEIKOMMISSARIAT OSTERHOLZ

Bereits in der Nacht rückten die Beamte des Osterholzer Einsatz- und Streifendienstes heute erstmals zu einem Verkehrsunfall wegen Eisglätte aus. Gegen 02:30 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem MAN-Lkw mit Anhänger in Ritterhude auf der Straße An der B 6 (L 135) in Richtung Bremen unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet das Lkw-Gespann infolge von Eisglätte die Bodenhaftung und drehte sich und fiel auf die Seite. Auf dem Gespann waren Schweine geladen. Zumindest ein Schwein ist bei dem Verkehrsunfall gestorben. Menschen wurden nicht verletzt. Bevor das Lkw-Gespann abgeschleppt werden konnte, mussten die Tiere zunächst umgeladen werden. Bis zum Ende der Bergung musste die Straße voll gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Gegen 06:45 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Citroen in Ritterhude auf der Buchenstraße unterwegs. Bei glatter und abschüssiger Fahrbahn geriet ersten Informationen zufolge der Citroen ins Rutschen. Im weiteren Verlauf stieß der Citroen zunächst gegen einen Skoda, der in der Pappelstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Durch den Aufprall wurde der Skoda wiederum gegen einen BMW geschoben, der noch vor dem Skoda stand. Verletzt wurde niemand. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich auf mehrere tausend Euro beläuft.

Um 07:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall in Ritterhude, wobei in der Fergersbergstraße ein Pkw mit einem Straßenschild zusammenstieß. Es blieb beim Sachschaden.

In Osterholz-Scharmbeck kam es in der Mozartstraße und im Blumenweg zu jeweils einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführer stießen dabei mit geparkten Fahrzeugen zusammen. Es blieb bei Blechschäden. Auf den Straßen Lilienthals kam es ebenfalls zu Blechschäden. In den Straßen Uppen Barg und Göbelstraße stießen Fahrzeuge mit geparkten Pkw zusammen. In der Dr.-Hünerhoff-Straße kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw und einem Zaun.

Ob zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto oder Lkw - wer nicht zu Hause bleiben kann und bei vereisten Straßen das Haus verlassen muss, sollte sehr vorsichtig sein. Vor allem zu dieser Jahreszeit ist mit Winterglätte zu rechnen und das nicht nur in der Nacht und in den frühen Morgenstunden. Die Fahrweise sollten dem Straßenverkehr und den Witterungsbedingungen angepasst sein.

