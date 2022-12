Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 18.12.2022

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LK Verden.

Unfall mit einer leichtverletzten Person. Verden. Am Samstagabend kam es gegen 21.15 Uhr in der Straße "Am Meldauer Berg" zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 59jähriger Verdener in einen geparkten VW Passat einsteigen und hatte hierzu die Tür geöffnet. Ein entgegenkommender VW-Fahrer, ein 19jähriger Mann aus Verden, übersah in der Dunkelheit, dass die Tür des Passats noch geöffnet war und fuhr gegen diese. Dabei wurde der 59-Jährige kurzzeitig eingeklemmt. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Pkw fährt gegen Mauer. Oyten. Eine 71-jährige Frau aus Oyten wurde am Samstagmittag gegen 11.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zwischen Oyten und Bassen nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen und kam schließlich nach der Kollision mit einer Steinmauer zum Stehen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

LK Osterholz.

14 Scheiben beschädigt. Osterholz-Scharmbeck. An der BBS in Osterholz-Scharmbeck kam es in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstagabend 18 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Insgesamt wurden 14 Fensterscheiben scheinbar mit Steinen beworfen, sodass diese splitterten. Die Verglasung hielt jedoch stand, sodass niemand in das Schulinnere eindringen konnte. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791 - 3070 entgegen.

