Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall am Bremer Kreuz

LK Verden (ots)

Schwerer Verkehrsunfall am Bremer Kreuz

Drei Menschen wurden Freitag am frühen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall am Bremer Kreuz schwer verletzt. Ein 28-jähriger VW Golf Fahrer hatte von der Autobahn A27 in Richtung A1 fahren wollen und war dabei auf einen Renault geprallt. Bisherigen Ermittlungen zur Folge war der junge Mann zuvor bereits an einem leichten Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Bremen-Vahr beteiligt. Hier hatte es eine Kollision mit einem Audi gegeben, in deren Folge die beiden Autos allerdings nicht zum Stehen kamen. Der 73-jährige Fahrer des Renault musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch seine Beifahrerin sowie der 28-jährige Unfallverursacher mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 28-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zur Unfallaufnahme und Spurensicherung musste die Autobahn A 27 ab der Anschlussstelle Sebalsbrück voll gesperrt werden. Diese Sperrung wird noch bis zum frühen Abend andauern. Beide beteiligten Autos wurden durch den Unfall komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet insbesondere Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen zwischen den beiden Vorfällen machen können, sich zu melden unter 04202-9960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell