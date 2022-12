Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarettenautomat aufgebrochen; Zwei Einsätze für Feuerwehr und Polizei in Schwanewede; Auto in Brand geraten

LK Osterholz (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

Schwanewede. In der Nacht zu Freitag wurde ein Zigarettenautomat in der Ostlandstraße von bislang Unbekannten aufgebrochen. Die Meldung über einen lauten Knall und zwei männliche Täter ging bei der Polizei gegen 00:45 Uhr ein. Zeugen konnten einen der Beiden beschreiben. Er soll einen Rucksack dabeigehabt haben und war mit einer blauen Arbeitshose einer gelben Warnjacke bekleidet. Eine sofort eingeleitete umfangreiche Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Verdächtigen. Die Polizei bittet aber mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder auch ihrer Flucht machen können, sich unter 04791-3070 zu melden. Durch das gewaltsame Angehen des Automaten wurde dieser komplett beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zwei Einsätze für Feuerwehr und Polizei in Schwanewede Schwanewede. Am Donnerstagmittag wurde eine Hecke auf einem Grundstück in Gräfin-Dönhoff-Ring durch einen Brand komplett zerstört. Die Einsatzkräfte wurden von Anwohnern gegen 13:30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr Schwanewede löschte das Feuer ab und konnte eine Weiterverbreitung größtenteils verhindert, allerdings wurde eine auf dem Nachbargrundstück befindliche Holzhütte durch die Flammen leicht beschädigt. Mehrere Personen hatten bei dem Versuch das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, Rauchgase eingeatmet und wurden vor Ort von dem Rettungsdienst betreut. Eine weitere ärztliche Behandlung und auch der Einsatz des vorsorglich alarmierten Rettungshubschraubers waren nicht erforderlich. Die Polizei Schwanewede hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei dann erneut gerufen. In der Wiesenstraße war ein Geschirrspüler vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Glücklicherweise entstand hierbei weder Personen- noch Gebäudeschaden.

Auto in Brand geraten

Osterholz-Scharmbeck. Donnerstagabend geriet ein Auto in Brand während der 33-jährige Halter gerade auf dem Hoppenkamp unterwegs war. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18:20 Uhr alarmiert und konnten aufgrund des bereits sehr ausgedehnten Feuers den Pkw nicht mehr vor einem wirtschaftlichen Totalschaden retten. Der Fahrer konnte zuvor das Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell