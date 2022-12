Polizei Hagen

POL-HA: Zivile Polizisten beobachten Mann beim Verkauf von Hehlerware

Hagen-Mitte (ots)

Samstag (10.12.2022) gegen 15.15 Uhr sahen zivile Polizisten am Graf-von-Galen-Ring, wie ein Mann aus seinem Kofferraum heraus Jacken verkauft. Um ihn herum standen mehrere Personen, einige von ihnen probierten die Kleidungsstücke an. Die Einsatzkräfte entschieden sich für eine Kontrolle und sahen genauer hin - bei den Kleidungsstücken handelte es sich, wie von ihnen vermutet, um gefälschte Ware minderer Qualität. Der 34-Jährige hatte insgesamt 18 Jacken in großen Taschen in seinem Audi. Der Mann wollte keinerlei Angaben machen, er erhielt eine Strafanzeige. Die Polizisten stellten die Hehlerware sicher. Auch ein 32-Jähriger, der eine der Jacken anprobiert hatte, erhielt eine Strafanzeige. Er beleidigte einen Polizisten nach der Feststellung seiner Personalien mit den Worten "du kleiner Wichser". Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

