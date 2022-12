POL-HA: Altpapiercontainer auf Schulhof der Realschule Haspe in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff am Freitagabend in Boele einen 60-jährigen Busfahrer mit einem Schlagstock an und beschädigte anschließend die Windschutzscheibe des Busses. Der Fahrer des Busses der Linie 515 fuhr, gegen 20.00 Uhr, die Bushaltestelle "Boeler Markt" in der Schwerter Straße an. Auf dem Gehweg stand der Unbekannte. Er schrie ...

mehr