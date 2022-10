Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stellte flüchtige Einbrecher #polsiwi

Bad Laasphe-Feudingen (ots)

Am späten Sonntagabend (30.10.2022), gegen 23:00 Uhr, brachen zwei junge Männer in zwei Lagerräume eines Vereins in der Straße "Tannenwald" in Feudingen ein.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte verdächtige Geräusche und meldete sich bei der Polizei. Beim Erblicken der kurz darauf eintreffenden Streifenwagen flüchteten zwei Personen von der Tatörtlichkeit. Die Beamten konnten die flüchtigen Männer stellen.

Die beiden 17-Jährigen verschafften sich gewaltsam Zutritt in die beiden Lagerräume. Sie durchwühlten Schränke und entwendeten Getränke und Wertmarken. Einen Teil der Beute verloren sie während der Flucht. Einen anderen Teil führten sie noch bei sich. Die jungen Männer räumten die Tat ein.

Gegen sie ermittelt nun das Bad Berleburger Kriminalkommissariat.

