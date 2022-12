Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor Taschendieben; Einbruch in Einfamilienhaus; Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

LK Osterholz (ots)

Polizei warnt vor Taschendieben

LK Verden/LK Osterholz. Taschendiebe waren auch in den vergangenen Tagen wiederholt am Werk. Von den Tätern wird eine kurze Unaufmerksamkeit ihrer Opfer beim Einkaufen genutzt, um an deren Wertsachen zu gelangen. Das Portemonnaie aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche ist zum Beispiel eine leichte Beute und kann in wenigen Sekunden von Dieben eingeheimst werden. Deshalb ist es wichtig, seine Wertgegenstände nie unbeobachtet zu lassen und möglichst eng am Körper zu tragen. Auf diese Gefahr wiesen Polizisten auch am Donnerstag vor einem Discounter in Dörverden hin. Joachim Kopietz vom Präventionsteam hatte diese Örtlichkeit ausgewählt, weil Taschendiebstähle eben nicht nur im Gedränge in der Großstadt passieren, sondern auch oftmals beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt oder Discounter. "Auch wenn es so oft vorkommt - es gibt wirksame Verhaltensweisen, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen!" weiß der erfahrene Präventionsbeamte. Dazu zählt zum einen, dass man seine Geldbörsen zu keiner Zeit aus den Augen lässt und immer dicht bei sich hat. Zum anderen sollte man nur so viel Bargeld dabeihaben, wie man benötigt. "Enorm wichtig ist auch, dass man seine PIN niemals zusammen mit der Geldkarte aufbewahrt, denn dann haben Täter im Falle eines Diebstahls die einfache Möglichkeit eine größere Summe Geld vom Konto der Geschädigten abzuheben" warnte Joachim Kopietz im Gespräch mit den Passanten. Genau so etwas war nämlich am Mittwoch bei einer Tat im Landkreis Verden passiert. Wenn Geld- oder Kreditkarten gestohlen wurden, sollten diese umgehend gesperrt werden, damit kein weiterer finanzieller Schaden entstehen kann. Dazu gibt es den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116. (Ein Foto befindet sich in der digitalen Pressemappe)

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwanewede. Im Birkenweg wurde Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Unbekannten überwanden gewaltsam eine Terrassentür und konnten Bargeld erbeuten. Die Geschädigten hatten ihr Haus gegen 17 Uhr verlassen und bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 19 Uhr. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Osterholz-Scharmbeck. Auf der Straße Am Osterholze wurde Mittwoch ein Verkehrsunfall verursacht, in dessen Folge beide beteiligten Pkw abgeschleppt werden mussten. Gegen 9:30 Uhr wollte eine 53-jährige Ford-Fahrerin auf den Parkplatz der Sporthalle abbiegen und übersah dabei eine ihr entgegenkommende 54-jährige Autofahrerin. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

