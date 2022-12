Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++

Landkreis Verden (ots)

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++

Dörverden. Heute, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Diensthoper Straße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ersten Informationen war eine 35 Jahre alte Toyota-Fahrerin auf der Diensthoper Straße in Richtung Diensthop unterwegs. Mit im Toyota saß ein 1 Jahre altes Mädchen. Nachdem die Toyota-Fahrerin ersten Informationen zufolge zunächst bei rotem Ampellicht an der Kreuzung hielt, fuhr sie aus bisher ungeklärter Ursache in die Kreuzung ein. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Citroen einer 34-Jährigen, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war und die Kreuzung überquerte. Mit im Citroen saß ein 9 Jahre altes Mädchen.

Bei dem Zusammenstoß wurden nach derzeitigem Stand alle Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort. Mit den Rettungskräften ins Krankenhaus musste jedoch niemand der Insassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich auf insgesamt über 10.000 belaufen dürfte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Infolge des Verkehrsunfalles kam es zu Verkehrsbehinderungen.

