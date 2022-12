Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nachtragsmeldung: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Pressemitteilung v. 01.12.2022) ++

Landkreis Osterholz (ots)

++ Nachtragsmeldung: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Pressemitteilung v. 01.12.2022) ++

Lilienthal. Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf der Worphauser Landstraße (L 153) ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Opel (wir berichteten am 01.12.2022). Nun erreichte die Polizei die Nachricht, dass der 83 Jahre alte Radfahrer seinen Verletzungen am 08.12.2022 erlegen ist und im Krankenhaus verstarb.

