Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++

Kirchlinteln. Am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der Verdener Straße (L 160) ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand, ein Unfallbeteiligter ist derzeit unbekannt. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Saxas-Lkw war auf der Verdener Straße in Richtung Walsrode unterwegs. Ihm entgegen kam der bisher unbekannte Fahrer eines weiteren Lkw. Nahe der Einmündung zur Straße Hinter den Brüchen kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel zwischen dem Saxas-Lkw und dem anderen Lkw. Der bisher unbekannte andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich zumindest auf 600 EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls und nach dem bisher unbekannten Lkw-Fahrer bzw. der -Fahrerin. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Vollersode. Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmittag kam es zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Vollersoder Straße. Ersten Informationen öffneten die Täter gewaltsam den Zigarettenautomaten und erbeuteten Zigaretten und Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen ++

Lilienthal. Am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Worphauser Landstraße (L 153) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer war auf dem Radweg der L 153 in Richtung Worpswede unterwegs. Ersten Informationen querte der Radfahrer unweit der Wörpedorfer Straße die Fahrbahn und bemerkte dabei den von hinten kommenden Opel eines 71-Jährigen zu spät, der die L 153 in dieselbe Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer nach derzeitigem Stand schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der Einmündung Zinckestraße/Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 69 Jahre alter Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die 34 Jahre alte Fahrerin eines VW war auf der Zinckestraße unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Hauptstraße ein. Ersten Informationen betrat die Fußgängerin währenddessen die Straße, wobei es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell