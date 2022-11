Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Gartencenter ++ In Gartencenter eingebrochen ++ Einbruch in Büroraum ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Gartencenter ++

Achim. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Gartencenter, welches in der Straße In den Ellern liegt. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine Außentür zum Gartencenter und stiegen durch diese ein. Im Anschluss durchsuchten sie das Gebäude. Dabei entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ In Gartencenter eingebrochen ++

Oyten. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Borsteler Straße ein. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, öffneten die Täter eine Tür. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten Bargeld. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße Nadah (L 168) Nahe der Straße Am Holze zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Audi-Fahrer war auf der L 168 in Richtung Ottersberg unterwegs. Dass der Audi-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte eine 22 Jahre alte Seat-Fahrerin ersten Informationen zufolge zu spät und fuhr auf den Audi auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 7.000 EUR.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Großen Straße (L 168) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61 Jahre alter VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der VW-Fahrer war aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Stuckenborstel unterwegs. Dabei stieß er mit einem Tesla zusammen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit, wobei sich der Sachschaden auf insgesamt über 12.000 EUR beläuft.

++ Von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße Osterkrug (L 171) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer ersten Informationen zufolge leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer war in Richtung Verden - Zentrum unterwegs. Im weiteren Verlauf verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seinen BMW und überfuhr den Kreisverkehr bei der Straße Heinrich-Schröder-Weg. Der BMW kam in dem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Büroraum ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in das Büro eines Jugendhauses ein, das in der Straße Am Pumpelberg liegt.

Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stiegen so in den Büroraum in. Dort entwendeten sie im weiteren Verlauf Bargeld und ein Smartphone, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 23:50 Uhr, kam auf der Straße Feldhorst (L 149) ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer von der Fahrbahn ab. Er blieb unverletzt. Der Audi-Fahrer war in Richtung Schwanewede unterwegs, wobei er nach rechts von der Fahrbahn von der Fahrbahn abkam. Dabei durchfuhr er den Grünstreifen und kam in einem Graben zum Stehen. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Am Audi war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 6.000 EUR.

