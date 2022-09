POL-SE: Wedel - Nötigung im Straßenverkehr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.09.2022) ist es in der Elmshorner Bismarckstraße zwischen Gärtner- und Beselerstraße zum Einbruch in eine Versicherung gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen der/die Täter zwischen 20:00 und 08:48 Uhr in die Büroräume ein, durchsuchten diese und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

