POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Versicherung

Bad Segeberg (ots) - Halstenbek - Am frühen Mittwochmorgen, den 07.09.2022, zwischen 03:00 und 06:40 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Handwerkerfahrzeug mehrere Werkzeuge. Der Vito parkte in der Seestraße / Ecke Altonaer Straße in Halstenbek. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.09.2022) ist es im Halstenbeker Ahornweg zu zwei weiteren Einbrüchen in ...

mehr