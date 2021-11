Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - drei PKW beschädigt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen um 8 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf zwei weitere Fahrzeuge auf, welche in der Bahnhofstraße in Höhe der Schillerstraße an einer Ampel vor ihm anhielten. Nachdem der Mercedes-Fahrer zunächst auf einen VW aufgefahren war, wurde dieser auf den Mitsubishi einer 49-jährigen Frau geschoben. Durch den Aufprall erlitten die Mitsubishi-Fahrerin sowie die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

