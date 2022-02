Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Demonstration mit Corona-Bezug am Freitagabend

Rudolstadt (ots)

Am Freitagabend kamen, wie teilweise auch in den vorherigen Wochen, wiederholt mehrere Personen auf dem Rudolstädter Marktplatz zusammen. Gegen 17:30 Uhr setzten sich rund 50 Personen im Sinne eines Aufzuges in Richtung Galeria Rudolstadt, Casper Schulte Straße, Bayreuther Platz, weiter in die Schwarzburger Chaussee sowie über die Anton-Sommer-Straße bis zurück auf den Markt in Bewegung. Mindestabstände wurden teilweise eingehalten, eine Mund-Nasenbedeckung wurde zumeinst nicht durch die Teilnehmer der unangemeldeten Versammlung getragen. Gegen 19:00 Uhr wurde die Versammlung ohne nennenswerte Vorkommnisse beendet; es kam zu einer Identitätsfeststellung.

