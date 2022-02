Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Fahrzeugbränden gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu zwei Fahrzeugbränden in Rudolstadt, sodass die ermittelnden Beamten nun Zeugen suchen. Zunächst kam es am Sonntagabend, gegen 21:35 Uhr, zu einem Brandgeschehen im Fröbelring. Ein oder mehrere Unbekannte hatte/n offensichtlich versucht, zwei abgeparkte PKW in Brand zu setzen. Durch eintreffende Polizeikräfte konnte das Feuer gelöscht werden, bevor es auf die gesamten Fahrzeuge übergriff. Zu einem weiteren Brandfall nur wenige Stunden später, nämlich am frühen Montagmorgen gegen 02:15 Uhr, kam es Am Mühlgraben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die Kameraden der Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden PKW beschäftigt -es entstand jedoch hoher Sachschaden. Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden, offensichtlichen, Brandlegungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

